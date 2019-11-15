На новых Домах горела крыша котельни (ФОТО)

В Слободском районе ликвидирован пожар на производственном предприятии.
15 ноября в 5:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного деревообрабатывающего предприятия по пр. Льва Ландау, 149.
Из сообщения стало известно, что горела одноэтажная металлическая здание котельной.
К месту вызова немедленно отправилось 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. По прибытию к месту вызова было установлено, что горят деревянные конструкции перекрытия и крыши, а также деревянные изделия и оборудование предприятия. Площадь пожара составила около 200 кв.м.
Из-за большой площади пожара и количества горючего руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего в ликвидации последствий пожара были задействованы 4 отделения спасателей на автоцистернах и 2 отделения учебной пожарно-спасательной части Национального университета гражданской защиты.
В 6:29 пожар был локализован, в 10:15 - ликвидирован. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения пламени на всю производственное здание, а также опрокидывания огня на соседние помещения.
Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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