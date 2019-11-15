15.11.2019 17:29

Взрывы в Балаклее: горсовет сообщил о состоянии раненых

В пресс-службе мэрии сообщили подробности о том, в каком состоянии находятся привезенные из Балаклеи пострадавшие.



//m.censor.net.ua

Кас сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в неотложку доставили трех пострадавших. Все мужчины от 20 до 30 лет. Первый пострадваший - ожог до 60% и перелом руки, второй - ожог до 20%, третий - с переломами. Идёт обследование поступивших и оказание помощи.