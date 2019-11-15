Взрывы в Балаклее: горсовет сообщил о состоянии раненых

В пресс-службе мэрии сообщили подробности о том, в каком состоянии находятся привезенные из Балаклеи пострадавшие.
Кас сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в неотложку доставили трех пострадавших. Все мужчины от 20 до 30 лет. Первый пострадваший - ожог до 60% и перелом руки, второй - ожог до 20%, третий - с переломами. Идёт обследование поступивших и оказание помощи.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Солнечно, но прохладно и ветрено – такую погоду синоптики обещают харьковчанам на выходные.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажн.:
давл.:
ветер: