Взрывы в Балаклее: пострадавшие - на операционном столе и в реанимации

Горсовет сообщил, что один из раненых перемещен в военный госпиталь.
Как уточняет пресс-служба горсовета, один из троих пострадвших пермещен из неотложки в военный госпиталь.
Из оставшихся в больнице один из раненых - в реанимации, второй - на операции.
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