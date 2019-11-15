15.11.2019 17:48

Взрывы в Балаклее: пострадавшие - на операционном столе и в реанимации

Горсовет сообщил, что один из раненых перемещен в военный госпиталь.



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Как уточняет пресс-служба горсовета, один из троих пострадвших пермещен из неотложки в военный госпиталь.

Из оставшихся в больнице один из раненых - в реанимации, второй - на операции.