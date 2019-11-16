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16.11.2019  14:26   

Взрывы в Балаклее: во всем виноват загоревшийся двигатель ракеты

Генштаб Украины назвал причину взрывов под Харьковом.


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По уточненной информации, в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения (г. Балаклея, Харьковская обл.) двое военнослужащих-саперов погибли.
 
Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.
 
Пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести:
 
один — в тяжелом состоянии;
 
один — средней степени тяжести;
 
трое — легкой степени тяжести.
 
Также, в результате происшествия был уничтожен один грузовой автомобиль.
 
Раненым оказывается профессиональная медицинская помощь. Двое военнослужащих находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое — в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один военнослужащий от госпитализации отказался.
 
На месте чрезвычайного происшествия работает оперативная группа Генерального штаба во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком.
 
По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте — площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования проводились работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», произошло его возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения вибохонебезпечних предметов.
 
Пожар, возникший вследствие взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован.
 
На месте происшествия продолжают работать представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и представители правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия. На технической территории воинской части продолжаются следственные действия.
Источник:   Министерство обороны Украины
 Тэги:  взрывы в балаклее, загорелся двигатель, харьков, причина
 
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