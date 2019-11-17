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17.11.2019  11:15   

Взрывы в Балаклее: в в/ч назвали имена погибших саперов

Во время взрывов на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами погибли военнослужащие воинской части А0563 из Ахтырки.


// Facebook

Об этом сообщили на официальной странице воинской части в Facebook.

«15 ноября 2019 на Центральной артиллерийской базе произошло трагическое событие.

К большому сожалению, при выполнении плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы погибли военнослужащие нашей части - прапорщик Мовчан Дмитрий Сергеевич и старший солдат Ярмак Денис Николаевич.

Солдат Янчевский Денис Дмитриевич получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.

В эти скорбные дни командование и личный состав воинской части А0563 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования членам семей Дмитрия и Дениса, родственникам и друзьям погибших воинов нашей части.
Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!», – говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения (г. Балаклея, Харьковская обл.) двое военнослужащих-саперов погибли. Пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте — площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования проводились работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», произошло его возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения вибохонебезпечних предметов.

Тэги:  взрывы, балаклея, погибшие, харьков
 
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