17.11.2019 11:15

Взрывы в Балаклее: в в/ч назвали имена погибших саперов

Во время взрывов на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами погибли военнослужащие воинской части А0563 из Ахтырки.



// Facebook

Об этом сообщили на официальной странице воинской части в Facebook.

«15 ноября 2019 на Центральной артиллерийской базе произошло трагическое событие.



К большому сожалению, при выполнении плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы погибли военнослужащие нашей части - прапорщик Мовчан Дмитрий Сергеевич и старший солдат Ярмак Денис Николаевич.



Солдат Янчевский Денис Дмитриевич получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.



В эти скорбные дни командование и личный состав воинской части А0563 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования членам семей Дмитрия и Дениса, родственникам и друзьям погибших воинов нашей части.

Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!», – говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения (г. Балаклея, Харьковская обл.) двое военнослужащих-саперов погибли. Пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте — площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования проводились работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», произошло его возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения вибохонебезпечних предметов.