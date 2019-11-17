Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина гулял по набережной и умер
17.11.2019  11:59   

Мужчина гулял по набережной и умер

Личность погибшего устанавливается.


// Telegram

16 ноября в 8:45 в Основянского отдела полиции поступила информация о том, что у моста на повороте с улицы Кузнечной на проспект Гагарина лежит неизвестный без признаков жизни.

По адресу выезжали сотрудники патрульной и районной полиции.

Полицейские обнаружили под Подольским мостом тело мужчины на вид около 40 лет, без следов насильственной смерти.

Информация зарегистрирована в Едином учета Основянского отдела полиции. Принимаются меры по установлению личности и причины гибели мужчины.
 

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.11 Криминал и происшествия Осколком бутылки - по венам: кровавое самоубийство мужчины (ФОТО) 14.11 Криминал и происшествия Инцидент с пенсионеркой в больнице: информация от полиции 14.11 Власть Горсовет об инциденте с пенсионеркой: Виновные не должны уйти от наказания (ВИДЕО)
 
 

Видео

Люди без определенного места жительства "внесли коррективы" в отопительный сезон микрорайона
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 