17.11.2019 11:59

Мужчина гулял по набережной и умер

Личность погибшего устанавливается.



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16 ноября в 8:45 в Основянского отдела полиции поступила информация о том, что у моста на повороте с улицы Кузнечной на проспект Гагарина лежит неизвестный без признаков жизни.

По адресу выезжали сотрудники патрульной и районной полиции.

Полицейские обнаружили под Подольским мостом тело мужчины на вид около 40 лет, без следов насильственной смерти.

Информация зарегистрирована в Едином учета Основянского отдела полиции. Принимаются меры по установлению личности и причины гибели мужчины.

