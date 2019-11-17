Мужчина гулял по набережной и умер

Личность погибшего устанавливается.
16 ноября в 8:45 в Основянского отдела полиции поступила информация о том, что у моста на повороте с улицы Кузнечной на проспект Гагарина лежит неизвестный без признаков жизни.
По адресу выезжали сотрудники патрульной и районной полиции.
Полицейские обнаружили под Подольским мостом тело мужчины на вид около 40 лет, без следов насильственной смерти.
Информация зарегистрирована в Едином учета Основянского отдела полиции. Принимаются меры по установлению личности и причины гибели мужчины.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков. Местами туман. Ночью до 2°С мороза.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
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