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17.11.2019  14:42   

В харьковском метрополитене умер мужчина

По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.


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16 ноября в 12:14 в полицию поступило сообщение о том, что на платформе станции метро «23 Августа» умер мужчина.

Полицейские установили, что 62-летний гражданин ехал в вагоне поезда и почувствовал себя плохо. На станции «23 Августа» ему вызвали бригаду скорой помощи. По прибытии медики констатировали смерть мужчины.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене. Проводится проверка.

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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