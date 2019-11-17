17.11.2019 14:42

В харьковском метрополитене умер мужчина

По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.



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16 ноября в 12:14 в полицию поступило сообщение о том, что на платформе станции метро «23 Августа» умер мужчина.



Полицейские установили, что 62-летний гражданин ехал в вагоне поезда и почувствовал себя плохо. На станции «23 Августа» ему вызвали бригаду скорой помощи. По прибытии медики констатировали смерть мужчины.



Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.



Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене. Проводится проверка.