В харьковском метрополитене умер мужчина

По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.
16 ноября в 12:14 в полицию поступило сообщение о том, что на платформе станции метро «23 Августа» умер мужчина.
Полицейские установили, что 62-летний гражданин ехал в вагоне поезда и почувствовал себя плохо. На станции «23 Августа» ему вызвали бригаду скорой помощи. По прибытии медики констатировали смерть мужчины.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене. Проводится проверка.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков. Местами туман. Ночью до 2°С мороза.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
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