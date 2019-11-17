Главная Новости Криминал и происшествия Жесткое ДТП на Салтовке: троих увезла скорая (ВИДЕО, ФОТО)
17.11.2019  13:36   

Жесткое ДТП на Салтовке: троих увезла скорая (ВИДЕО, ФОТО)

Авпария произошла 16 ноября около девяти часов вечера на проспекте Тракторостроителей.


// Telegram

По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль Daewoo и автомобиль Samand.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Daewoo, водителя и пассажирку автомобиля Samand.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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