Жесткое ДТП на Салтовке: троих увезла скорая (ВИДЕО, ФОТО)

Авпария произошла 16 ноября около девяти часов вечера на проспекте Тракторостроителей.
По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль Daewoo и автомобиль Samand.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Daewoo, водителя и пассажирку автомобиля Samand.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков. Местами туман. Ночью до 2°С мороза.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
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