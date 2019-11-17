17.11.2019 16:08

Пожар в пятиэтажке на Салтовке: спасатели вынесли на воздух задыхавшуюся женщину (ВИДЕО, ФОТО)

Во время ликвидации пожара в жилой 5-этажке спасены 78-летнюю женщину и эвакуированы 9 жильцов.



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17 ноября в 6:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры второго этажа 5-этажного жилого дома по пр. Тракторостроителей, 71 Г.



К месту происшествия сразу прибыли 3 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 14 спасателей и 1 автолестница. На момент прибытия пожарных огонь успел полностью охватить балкон квартиры площадью 8 кв.м., а также перекинулся на облицовку балкона этажом выше.



Во время проведения разведки внутри квартиры, где находился очаг пожара, спасатели обнаружили ее владелицу, 1941 года рождения. Из-за сильного задымления в помещении женщина задыхалась и могла самостоятельно найти выход. ПОжарніе немедленно вынесли ее на свежий воздух. После осмотра медиками скорой женщина отказалась от госпитализации.



Сильное задымление, которое распространилось и на лестничную клетку, угрожало здоровью жильцов других квартир. Спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и провели эвакуацию людей наружу. Всего вывели на свежий воздух 9 человек, из которых 2 ребенка. Пострадавших среди них нет.



В 6:54 пожар локализован и в 07:20 ликвидирован полностью. Благодаря быстрым и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить значительное распространение пламени на другие балконы и квартиры, а главное - спасти людей.



Причина возникновения пожара устанавливается.