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17.11.2019  15:49   

Взрывы в Балаклее: в неотложке умер военнослужащий

Количество жертв взрыва на арсенале в Балаклее увеличилась до троих.


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В Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи 17 ноября скончался еще один военнослужащий, пострадавший во время взрывов на военный арсенал в Балаклее.

С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня умер третий военнослужащий, пострадавший 15 ноября в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в г.. Балаклея, написал представитель Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.

43-летний водитель, старший солдат был родом из Кировоградвской области. Во время взрыва на арсенале он получил термические ожоги, политравму и многочисленные осколочные поражения.

Военнослужащего в тяжелом состоянии доставили в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но спасти военного не удалось.

Напомним, 15 ноября в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения (г. Балаклея, Харьковская обл.) двое военнослужащих-саперов погибли не месте, пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте — площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования проводились работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», произошло его возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения вибохонебезпечних предметов.

Тэги:  взрывы, балаклея, смерть, неотложка, харьков
 
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