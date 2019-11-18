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18.11.2019  08:27   

Драки в харьковских ночных клубах (ВИДЕО)

В прошедшие выходные посетители развлекательных заведений предпочитали выпускать пар при помощи кулаков.


// Facebook

В субботу ночью произошла массовая драка возле клуба «Жара» на Новых домах.

По словам очевидцев, причиной драки стала девушка.

«Вроде бы, девушку не поделили. Было пять патрулей полицаев. Копы приехали, развели руками и уехали. Трех человек увезли на «скорой», – прокомментировали видео, которое разместили в соцсетях.

Внимание, ненормативная лексика!

Драка в женском исполнении произошла возле клуба «Корова».

Внимание, ненормативная лексика!

Тэги:  драка, харьков
 
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