На «зебре» Клочковской сбили пешехода

Авария произошла 16 ноября около 11:00 на ул. Клочковской, 69.
По предварительной информации водитель автомобиля "Honda" совершил наезд на пешехода-женщину.
В результате ДТП медики госпитализировали пострадавшую в больницу.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
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