Главная Новости Криминал и происшествия На «зебре» Клочковской сбили пешехода
18.11.2019  08:42   

На «зебре» Клочковской сбили пешехода

Авария произошла 16 ноября около 11:00 на ул. Клочковской, 69.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля "Honda" совершил наезд на пешехода-женщину.

В результате ДТП медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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