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18.11.2019  09:18   

Двухэтажную дачу под Харьковом тушили пожарные (ФОТО)

Пожар произошел в двухэтажном дачном доме кооператива «Кировец» в селе Борщевая Харьковского района.


// ГСЧС

О возгорании спасателям сообщили 16 ноября в 17:14.

К месту вызова отправились 2 подразделения ГСЧС. На момент их прибытия огонь успел охватить деревянные конструкции крыши и помещения второго этажа на площади 60 кв.м.

В 18:50 пожар удалось локализовать, и чтобы окончательно ее обуздать спасатели работали до 22:00. Благодаря их усилиям помещения первого этажа дома были спасены от огня.

По предварительным данным причиной пожара является неисправность системы твердотопливного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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