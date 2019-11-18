18.11.2019 09:18

Двухэтажную дачу под Харьковом тушили пожарные (ФОТО)

Пожар произошел в двухэтажном дачном доме кооператива «Кировец» в селе Борщевая Харьковского района.



// ГСЧС

О возгорании спасателям сообщили 16 ноября в 17:14.



К месту вызова отправились 2 подразделения ГСЧС. На момент их прибытия огонь успел охватить деревянные конструкции крыши и помещения второго этажа на площади 60 кв.м.



В 18:50 пожар удалось локализовать, и чтобы окончательно ее обуздать спасатели работали до 22:00. Благодаря их усилиям помещения первого этажа дома были спасены от огня.



По предварительным данным причиной пожара является неисправность системы твердотопливного отопления.