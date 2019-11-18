С таксистом пытались расплатиться фальшивыми деньгами (ВИДЕО)

Инцидент произошел в субботу
В соцсетях появилось видео, как таксист задержал неплатежеспособного пассажира.
В пресс-службе полиции подтвердили этот факт, сообщив, что днем 16 ноября патрульные получили сообщение «Подделка денег» на пр. Героев Сталинграда, 188.
Прибыв по указанному адресу, патрульные выяснили, что гражданин пытался рассчитаться за услугу такси вероятно фальшивыми деньгами.
Для выяснения всех обстоятельств и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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