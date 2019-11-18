18.11.2019 13:07

Афера на миллион гривен: арестован преступник, жестоко обманувший старика

Суд избрал меру пресечения мошеннику.



//galnet.fm

Как сообщает ГУ Нацполиции, суд вынес решение арестовать злоумышленника сроком на 60 суток.

8 ноября около 20:30 на городской телефон заявителя с неустановленного номера позвонил неизвестный. Он сказал, что, якобы, дочь потерпевшего сбила мужчину, который сейчас в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. Для его «лечения» пенсионер передал неизвестному 17000 долларов США.

Менее чем за час заявителю позвонили с сообщением о том, что «пострадавший» в ДТП погиб и нужны еще деньги для решения вопроса о непривлечение его дочери к уголовной ответственности. 81-летний мужчина передал Гость еще 5400 долларов США, 7000 евро и 37 000 гривен.

Таким образом, телефонный мошенник путем обмана завладел деньгами на общую сумму 1109368 гривен.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники Московского отдела полиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 28-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за умышленные корыстные преступления против собственности.

Следственным Московского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 и ч. 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.