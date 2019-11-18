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18.11.2019  13:07   

Афера на миллион гривен: арестован преступник, жестоко обманувший старика

Суд избрал меру пресечения мошеннику.


//galnet.fm
Как сообщает ГУ Нацполиции, суд вынес решение арестовать злоумышленника сроком на 60 суток.
 
8 ноября около 20:30 на городской телефон заявителя с неустановленного номера позвонил неизвестный. Он сказал, что, якобы, дочь потерпевшего сбила мужчину, который сейчас в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. Для его «лечения» пенсионер передал неизвестному 17000 долларов США.
 
Менее чем за час заявителю позвонили с сообщением о том, что «пострадавший» в ДТП погиб и нужны еще деньги для решения вопроса о непривлечение его дочери к уголовной ответственности. 81-летний мужчина передал Гость еще 5400 долларов США, 7000 евро и 37 000 гривен.
 
Таким образом, телефонный мошенник путем обмана завладел деньгами на общую сумму 1109368 гривен.
 
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники Московского отдела полиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 28-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за умышленные корыстные преступления против собственности.
 
Следственным Московского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 и ч. 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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