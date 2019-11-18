18.11.2019 14:11

Тройное ДТП на Тракторах: торопливый водитель подгонял притормозившие перед переходом иномарки (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 18 ноября около десяти часов утра на пр.Тракторостроителей, 2-Г.



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По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai нарушил п.п. 13.1 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Skoda, который от удара врезался в остановившийся впереди автомобиль Toyota.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Hyundai" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.