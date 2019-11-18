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18.11.2019  14:31   

На ХТЗ два ВАЗа не поделили перекресток (ФОТО)

18 ноября около девяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 244/1.


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По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21099 нарушил п.п. 16.11 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ 21099 патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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