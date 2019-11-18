18.11.2019 14:31

На ХТЗ два ВАЗа не поделили перекресток (ФОТО)

18 ноября около девяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 244/1.



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По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21099 нарушил п.п. 16.11 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ 21099 патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.