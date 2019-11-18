На ХТЗ два ВАЗа не поделили перекресток (ФОТО)

18 ноября около девяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 244/1.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21099 нарушил п.п. 16.11 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ 21099 патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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