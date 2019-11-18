18.11.2019 15:32

В СИЗО передали особое варенье

15 ноября сотрудники Харьковского следственного изолятора пресекли попытку доставки запрещенных предметов.



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Так, при уходе передачи, поступившей на имя арестованного К. от гражданки Б., в двух пластиковых ведерках обнаружено порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, внешне похожее на наркотическое средство, которое было смешано с вареньем.



По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.