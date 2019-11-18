В СИЗО передали особое варенье

15 ноября сотрудники Харьковского следственного изолятора пресекли попытку доставки запрещенных предметов.
Так, при уходе передачи, поступившей на имя арестованного К. от гражданки Б., в двух пластиковых ведерках обнаружено порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, внешне похожее на наркотическое средство, которое было смешано с вареньем.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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