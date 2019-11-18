Главная Новости Криминал и происшествия Заключенный принес странную ампулу с уборки территории
18.11.2019  16:31   

Заключенный принес странную ампулу с уборки территории

В Дергачевской исправительной колонии (№109) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.


// Facebook

15 ноября во время прибытия осужденных с работ по благоустройству прилегающей территории учреждения, в ходе проведения личного обыска осужденного Д., в его нижнем белье был обнаружен полиэтиленовый сверток с фрагментом медицинского шприца объемом 10 мл, заполненный веществом темно-коричневого цвета, и стеклянную ампулу с медицинским препаратом.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы, которые переданы в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  наркотики, сизо, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.11 Криминал и происшествия В СИЗО передали особое варенье 15.11 Криминал и происшествия Поймали на горячем: даму задержали, когда она сбывала наркоту (ФОТО) 14.11 Криминал и происшествия Запасливый наркоман окажется в тюрьме (ФОТО)
 
 

Видео

Под Харьковом загорелась электричка с пассажирами. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 