18.11.2019 16:31

Заключенный принес странную ампулу с уборки территории

В Дергачевской исправительной колонии (№109) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.



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15 ноября во время прибытия осужденных с работ по благоустройству прилегающей территории учреждения, в ходе проведения личного обыска осужденного Д., в его нижнем белье был обнаружен полиэтиленовый сверток с фрагментом медицинского шприца объемом 10 мл, заполненный веществом темно-коричневого цвета, и стеклянную ампулу с медицинским препаратом.



По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы, которые переданы в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.