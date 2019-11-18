Заключенный принес странную ампулу с уборки территории

В Дергачевской исправительной колонии (№109) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.
15 ноября во время прибытия осужденных с работ по благоустройству прилегающей территории учреждения, в ходе проведения личного обыска осужденного Д., в его нижнем белье был обнаружен полиэтиленовый сверток с фрагментом медицинского шприца объемом 10 мл, заполненный веществом темно-коричневого цвета, и стеклянную ампулу с медицинским препаратом.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы, которые переданы в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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