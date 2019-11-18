18.11.2019 15:44

Напали и ограбили иностранного студента: копы поймали одного из разбойников

Преступники избили гражданина Индии и завладели его имуществом.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в Шевченковский отдела полиции 14 ноября в 19:40.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Установлено, что в подъезде жилого дома по проспекту Победы злоумышленники избили потерпевшего и отобрали у него два мобильных телефона и часть золотой цепочки. В результате нападения 19-летний парень получил перелом голени и ушиб. Как выяснилось, иностранец учится в одном из харьковских вузов.

В ходе оперативно-следственных действий полицейские установили одного из злоумышленников. Им оказался 16-летний парень. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас принимаются меры по установлению личности и местонахождение другого соучастника преступления.

Досудебное расследование продолжается.