18.11.2019 17:11

ДТП: не уступил дорогу - малыш, 11-летний ребенок и мужчина в больнице (ФОТО)

Полицией Харькова устанавливаются обстоятельства аварии по улице Шевченко.



hk.npu.gov.ua

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в полицию 16 ноября 2019 года около 12:10. Заявитель сообщил, что по улице Шевченко столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen Tiguan.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что водитель автомобиля Daewoo Lanos при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении транспортному средству Volkswagen Tiguan.

В результате аварии травмы получили 1,5-месячный и 11-летний мальчики, которые находились в автомобиле Daewoo Lanos, а также 32-летний водитель Volkswagen Tiguan. Врачи диагностировали у пострадавших травмы головы, ушибы и перелом.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП выясняются.