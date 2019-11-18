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18.11.2019  17:11   

ДТП: не уступил дорогу - малыш, 11-летний ребенок и мужчина в больнице (ФОТО)

Полицией Харькова устанавливаются обстоятельства аварии по улице Шевченко.


hk.npu.gov.ua
Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в полицию 16 ноября 2019 года около 12:10. Заявитель сообщил, что по улице Шевченко столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen Tiguan.
 
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что водитель автомобиля Daewoo Lanos при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении транспортному средству Volkswagen Tiguan.
 
В результате аварии травмы получили 1,5-месячный и 11-летний мальчики, которые находились в автомобиле Daewoo Lanos, а также 32-летний водитель Volkswagen Tiguan. Врачи диагностировали у пострадавших травмы головы, ушибы и перелом.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП выясняются.
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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