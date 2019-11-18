Массовое минирование в Харькове: под угрозой взрыва сотни объектов

Полиция проверяет поступившую информацию о минировании.
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, в Харькове заминированы сотни объектов.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
влажн.:
давл.:
ветер: