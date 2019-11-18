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18.11.2019  18:47   

Массовое минирование в Харькове: под угрозой взрыва сотни объектов

Полиция проверяет поступившую информацию о минировании.


//kievnews.net

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, в Харькове заминированы сотни объектов.

Сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах поступило на электронную почту полиции 18 ноября.
 
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

 

Тэги:  минирование, харьков
 
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