18.11.2019 19:14

Выхватил сумку и убежал: ограблена женщина у входа в метро (ФОТО)

Копы поймали грабителя.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 ноября 2019 года в 22:52 в полицию обратилась 61-летняя жительница Харькова.

Она сообщила, что у выхода из станции метро «Индустриальная» на нее напал неизвестный. Злоумышленник выхватил из ее рук сумку с личными вещами, документами и деньгами.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

На поиски напавшего были ориентированы наряды патрульной полиции, Управление полиции охраны, военнослужащие Нацгвардии, отдел полиции в метрополитене и соседние отделы полиции.

Работники сектора патрульной полиции № 1 отдела полиции в метрополитене и батальона полиции особого назначения разоблачили в совершении грабежа 31-летнего мужчины.

У злоумышленника изъяты вещественные доказательства - сумка заявительницы.

По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.