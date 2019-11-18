Главная Новости Криминал и происшествия Выхватил сумку и убежал: ограблена женщина у входа в метро (ФОТО)
18.11.2019  19:14   

Выхватил сумку и убежал: ограблена женщина у входа в метро (ФОТО)

Копы поймали грабителя.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 ноября 2019 года в 22:52 в полицию обратилась 61-летняя жительница Харькова.
 
Она сообщила, что у выхода из станции метро «Индустриальная» на нее напал неизвестный. Злоумышленник выхватил из ее рук сумку с личными вещами, документами и деньгами.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.
 
На поиски напавшего были ориентированы наряды патрульной полиции, Управление полиции охраны, военнослужащие Нацгвардии, отдел полиции в метрополитене и соседние отделы полиции.
 
Работники сектора патрульной полиции № 1 отдела полиции в метрополитене и батальона полиции особого назначения разоблачили в совершении грабежа 31-летнего мужчины.
 
У злоумышленника изъяты вещественные доказательства - сумка заявительницы.
 
По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, метро, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.11 Криминал и происшествия Мрачный утренний сюрприз: воры вынесли сейф предпринимателя со 100 тысячами долларов 18.11 Общество Мужчина приехал на дачу и нашел сторожа с проломленным черепом 15.11 Криминал и происшествия Криминальный дуэт собутыльников ограбил третьего
 
 

Видео

В Шевченковском районе коммунальщики ремонтируют подъезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 