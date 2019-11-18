18.11.2019 19:31

Смертельное ДТП: на Киргизской сбили женщину (ФОТО, ВИДЕО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.



//t.me

Авто сбил пожилую женщину, женщина умерла .

Как ранее сообщали очевидцы в соцсетях на Киргизской найден труп.

Что и как не очень понятно.

Есть утверждающие что у мертвого тела половина головы отсутствует.