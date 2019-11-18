Смертельное ДТП: на Киргизской сбили женщину (ФОТО, ВИДЕО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.
Авто сбил пожилую женщину, женщина умерла .
Как ранее сообщали очевидцы в соцсетях на Киргизской найден труп.
Что и как не очень понятно.
Есть утверждающие что у мертвого тела половина головы отсутствует.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
влажн.:
давл.:
ветер: