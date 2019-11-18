Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: на Киргизской сбили женщину (ФОТО, ВИДЕО)
18.11.2019  19:31   

Смертельное ДТП: на Киргизской сбили женщину (ФОТО, ВИДЕО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.


//t.me

Авто сбил пожилую женщину, женщина умерла .

Как ранее сообщали очевидцы в соцсетях на Киргизской найден труп.

Что и как не очень понятно.

Есть утверждающие что у мертвого тела половина головы отсутствует.

 

Тэги:  труп, смерть, харьков
 
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