19.11.2019 08:31

Полиция расследует смертельное ДТП с пешеходом

В результате аварии в Харькове погибла пожилая женщина.



// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября около 18:30 на проспекте Льва Ландау.



Предварительно, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на женщину, которая пересекала дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм 77-летняя гражданка погибла на месте.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.