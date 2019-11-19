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19.11.2019  08:31   

Полиция расследует смертельное ДТП с пешеходом

В результате аварии в Харькове погибла пожилая женщина.


// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября около 18:30 на проспекте Льва Ландау.

Предварительно, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на женщину, которая пересекала дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм 77-летняя гражданка погибла на месте.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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