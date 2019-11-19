Полиция расследует смертельное ДТП с пешеходом

В результате аварии в Харькове погибла пожилая женщина.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября около 18:30 на проспекте Льва Ландау.
Предварительно, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на женщину, которая пересекала дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм 77-летняя гражданка погибла на месте.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Самое время заняться финансами: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажн.:
давл.:
ветер: