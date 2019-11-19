19.11.2019 08:45

За троллейбусной остановкой столкнулись два Daewoo (ФОТО)

Авария произошла 18 ноября около четырех часов дня на перекрестке улицы Валентиновской с проспектом Тракторостроителей.



// Патрульная полиция

Напротив торгового центра по пр. Тракторостроителей, 128 столкнулись автомобили Daewoo Nubira и Daewoo Lanos.



В результате аварии пострадали два пассажира Lanos’а. Медики госпитализировали их в больницу.



Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.