За троллейбусной остановкой столкнулись два Daewoo (ФОТО)

Авария произошла 18 ноября около четырех часов дня на перекрестке улицы Валентиновской с проспектом Тракторостроителей.
Напротив торгового центра по пр. Тракторостроителей, 128 столкнулись автомобили Daewoo Nubira и Daewoo Lanos.
В результате аварии пострадали два пассажира Lanos’а. Медики госпитализировали их в больницу.
Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
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