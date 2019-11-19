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19.11.2019  08:45   

За троллейбусной остановкой столкнулись два Daewoo (ФОТО)

Авария произошла 18 ноября около четырех часов дня на перекрестке улицы Валентиновской с проспектом Тракторостроителей.


// Патрульная полиция

Напротив торгового центра по пр. Тракторостроителей, 128 столкнулись автомобили Daewoo Nubira и Daewoo Lanos.

В результате аварии пострадали два пассажира Lanos’а. Медики госпитализировали их в больницу.

Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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