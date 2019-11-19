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19.11.2019  10:25   

Очередное лжеминирование: копы до полуночи искали взрывчатку

В Харькове полиция проверила 285 объектов из-за сообщения о минировании.


// Нацполиция

Информация о минировании больницы города, торговых центров, гостиниц, детских садов и жилых домов поступила на электронную почту полиции 18 ноября.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и работники территориальных подразделений полиции.

Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 827 человек.

Всего правоохранители осмотрели 285 объектов - жилые дома, учреждения здравоохранения (среди которых несколько родильных дома), торговые центры, дошкольные учебные заведения и гостиницы. Осмотр продолжался до 23:50.

Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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