19.11.2019 12:52

Прокурорский "шмон" по камерам малолеток харьковского СИЗО (ФОТО)

Администрация вместе с начальником отдела ювенальной юстиции прокуратуры Харьковской области был осуществлен обход камер, где содержатся несовершеннолетние заключенные в Харьковском СИЗО



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18 ноября 2019 государственное учреждение «Харьковский следственный изолятор» посетил заместитель прокурора Харьковской области Александр Сузы.

Вместе с начальником отдела ювенальной юстиции прокуратуры Харьковской области Валерием Лялюка было осуществлено обход камер, где содержатся несовершеннолетние заключенные, осмотрено коммунально-бытовые условия, объекты, на которых в течение текущего года проведены ремонтные работы.

Отдельно был проведен прием несовершеннолетних по личным вопросам. Со стороны несовершеннолетних заключенных жалоб и заявлений в прокуратуру области относительно условий содержания в следственном изоляторе не поступало.