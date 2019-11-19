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19.11.2019  12:52   

Прокурорский "шмон" по камерам малолеток харьковского СИЗО (ФОТО)

Администрация вместе с начальником отдела ювенальной юстиции прокуратуры Харьковской области был осуществлен обход камер, где содержатся несовершеннолетние заключенные в Харьковском СИЗО


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18 ноября 2019 государственное учреждение «Харьковский следственный изолятор» посетил заместитель прокурора Харьковской области Александр Сузы.

Вместе с начальником отдела ювенальной юстиции прокуратуры Харьковской области Валерием Лялюка было осуществлено обход камер, где содержатся несовершеннолетние заключенные, осмотрено коммунально-бытовые условия, объекты, на которых в течение текущего года проведены ремонтные работы.

Отдельно был проведен прием несовершеннолетних по личным вопросам. Со стороны несовершеннолетних заключенных жалоб и заявлений в прокуратуру области относительно условий содержания в следственном изоляторе не поступало.

Начальник учреждения Евгений Бартощак сообщил заместителю прокурора области о некоторых аспектах служебной деятельности учреждения, доложил о мерах, приняты в текущем году для улучшения условий содержания и соблюдения законности в отношении лиц, взятых под стражу.

 

 

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление по вопросам уголовных наказаний
 Тэги:  камеры, прокурор, проверка, харьков, сизо
 
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