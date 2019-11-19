19.11.2019 13:49

У хитрых дельцов забрали земли почти на 50 миллионов гривен

Прокуратура добилась возвращения государству 414 га угодий стоимостью 46,5 млн. грн.



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Как сообщил заместитель прокурора Харьковской области Владимир Анушкевич, на земельном участке площадью 414 га незаконно велась хозяйственная деятельность после того, как в 2014 году гражданин получил ее для ведения фермерского хозяйства сроком на 49 лет. Земли сельхозназначения, расположенные на территории Шебелинского городского совета, эксперты оценили почти в 46 500 000. грн.

Гражданин обратился с заявлением в Главное управление Госземагентства в Харьковской области о предоставлении согласия на передачу вышеуказанных земельных участков в субаренду. В марте 2015 года Держеземагентство заявление удовлетворило, однако при этом не было указано, кому именно, с какой целью и на каких условиях эти земли будут переданы в субаренду. В том же месяце гражданин и один из частных акционерных обществ заключили договор субаренды земельных участков.

В июле 2017 заместитель руководителя Лозовской местной прокуратуры Харьковской области обратился в суд. Основанием иска стало нарушение ст. 7 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», а именно: Главное управление Госземагентства в Харьковской области не убедилось в действительности волеизъявления гражданина на создание фермерского хозяйства и способности вести хозяйство такого вида.

На вышеуказанных земельных участках выращивались зерновые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур. Поэтому, хозяйственное общество (субарендатор) приобрело земельные участки в пользование и вело хозяйственную деятельность на них в обход процедуры земельных торгов, что является нарушением ст. 134 Земельного кодекса Украины. С учетом изложенного, прокурор просил признать недействительными приказ Главного управления Госземагентства в Харьковской области от 12.11.2014, договора аренды и субаренды земельных участков, отменить их государственной регистрации.

В апреле 2019 Балаклейский районный суд удовлетворил иск частично, признав недействительными приказ Госземагентства, а также договоры аренды и субаренды земельных участков, при этом отказал в отмене государственной регистрации договоров, сделало невозможным возвращение земли государству. Прокуратура области обжаловала такое решение в части отказа в апелляционном порядке.

7 ноября текущего года Харьковский апелляционный суд согласился с позицией прокуратуры и своим постановлением удовлетворил иск в полном объеме, отменив предыдущее решение Балаклейского районного суда. Таким образом, приказ Главного управления Госземагентства от 12.11.2014, договора аренды и субаренды земельных участков признаны недействительными, а их государственной регистрации отменено.

Постановление вступило в законную силу, а ход ее выполнения находится на контроле прокуратуры Харьковской области.