19.11.2019 14:19

Сбежала из больницы к знакомым: девушку нашли через полтора месяца (ФОТО)

Копы разыскали и вернули девушку.



//unian.ua

Как сообщает Ювенальная превенция, работникаи полиции разыскали девушку, которая совершила побег из 19-й Харьковской больницы в начале октября.

Ребенок все это время жила у своих знакомых.

С девушкой по ее словам все в порядке.

В настоящее время проводится проверка.