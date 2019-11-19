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19.11.2019  14:19   

Сбежала из больницы к знакомым: девушку нашли через полтора месяца (ФОТО)

Копы разыскали и вернули девушку.


//unian.ua

Как сообщает Ювенальная превенция, работникаи полиции разыскали девушку, которая совершила побег из 19-й Харьковской больницы в начале октября.

Ребенок все это время жила у своих знакомых.

С девушкой по ее словам все в порядке.

В настоящее время проводится проверка.

Тэги:  пропала девочка, найдена, харьков
 
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