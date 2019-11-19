Сбежала из больницы к знакомым: девушку нашли через полтора месяца (ФОТО)

Копы разыскали и вернули девушку.
Как сообщает Ювенальная превенция, работникаи полиции разыскали девушку, которая совершила побег из 19-й Харьковской больницы в начале октября.
Ребенок все это время жила у своих знакомых.
С девушкой по ее словам все в порядке.
В настоящее время проводится проверка.
Самое время заняться финансами: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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