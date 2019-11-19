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19.11.2019  15:02   

На ХТЗ столкнулись ЗАЗ и Honda: трое пострадавших (ФОТО)

Авария произошла 19 ноября около 11:50 на улице Библика, 32/10.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобиль "ЗАЗ 1102" и автомобиль "Honda".

Предварительно с места столкновения медики госпитализировали в больницу пассажира и водителя автомобиля ЗАЗ и водителя автомобиля Honda.

Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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