На ХТЗ столкнулись ЗАЗ и Honda: трое пострадавших (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 19 ноября Самое время заняться финансами: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 20 ноября Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м