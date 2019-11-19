19.11.2019 15:49

ДТП на Новых Домах: лобовая атака легковушек (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на Новых Домах - автомобильная авария.

В "лобовую атаку" друг на друга пошли два лекговых автомобиля.

Пользователи удивляются, как это технически возможно было совершить.

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