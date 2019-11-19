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19.11.2019  15:49   

ДТП на Новых Домах: лобовая атака легковушек (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на Новых Домах - автомобильная авария.

В "лобовую атаку" друг на друга пошли два лекговых автомобиля.

Пользователи удивляются, как это технически возможно было совершить. 

Осторожно, использование неформатной лексики. 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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