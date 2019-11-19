ДТП на Новых Домах: лобовая атака легковушек (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на Новых Домах - автомобильная авария.
В "лобовую атаку" друг на друга пошли два лекговых автомобиля.
Пользователи удивляются, как это технически возможно было совершить.
Осторожно, использование неформатной лексики.
Самое время заняться финансами: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.
Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажн.:
давл.:
ветер: