Главная Новости Криминал и происшествия Пропавший парень: полиция сбилась с ног в поиске, пока он играл в компьютерные игры
19.11.2019  16:49   

Пропавший парень: полиция сбилась с ног в поиске, пока он играл в компьютерные игры

Харьковские копы разыскали подростка, пропавшего во время возвращения из деревни от дедушки.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Парня вернули родителям.
 
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 18 ноября от его матери. Женщина заявила, что ее 11-летний сын около 20:00 выехал домой от дедушки и к месту назначения не доехал.
 
На поиски ребенка был ориентирован личный состав Новобаварского отдела полиции.
 
Сотрудники ювенальной превенции разыскали мальчика в одном из игровых заведений Харькова. Его жизни или здоровью ничего не угрожало. Работники полиции провели с ребенком профилактическую беседу и вернули родителям.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал, нашли парня, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.10 Криминал и происшествия Мальчик сбежал из больницы: копы нагнали беглеца (ФОТО) 30.09 Криминал и происшествия Поссорился с матерью и убежал: полиция нашла мальчика в парке (ФОТО) 12.09 Криминал и происшествия Исчез после ссоры с родителями: подростка нашла и вернула домой полиция
 
 

Видео

В Шевченковском районе коммунальщики ремонтируют подъезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 