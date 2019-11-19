19.11.2019 16:49

Пропавший парень: полиция сбилась с ног в поиске, пока он играл в компьютерные игры

Харьковские копы разыскали подростка, пропавшего во время возвращения из деревни от дедушки.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Парня вернули родителям.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 18 ноября от его матери. Женщина заявила, что ее 11-летний сын около 20:00 выехал домой от дедушки и к месту назначения не доехал.

На поиски ребенка был ориентирован личный состав Новобаварского отдела полиции.

Сотрудники ювенальной превенции разыскали мальчика в одном из игровых заведений Харькова. Его жизни или здоровью ничего не угрожало. Работники полиции провели с ребенком профилактическую беседу и вернули родителям.