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19.11.2019  17:32   

Полицейские задержали группу иностранцев, которые совершали разбойные нападения на территории Харькова

Злоумышленниками оказались четверо уроженцев Азербайджана и Дагестана в возрасте от 27 до 38 лет. Работники оперативных подразделений харьковской милиции документировали преступную деятельность указанных лиц в течение почти полугода.


// Нацполиция

18 ноября, около 18:10 у дома по улице Морозова четверо мужчин напали на 39-летнего гражданина Вьетнама. Они нанесли ему несколько ударов неустановленным предметом и открыто завладели сумкой с деньгами в сумме около 20 000 долларов США, 4 тысяч гривен и личными документами, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле «Mazda».

Через несколько часов в ходе проведения спецоперации, направленной на задержание участников дерзкой группы, сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с оперативниками Московского отдела полиции и спецназовцами «КОРД» разоблачили в совершении преступления четырех уроженцев Республик Азербайджан и Дагестан.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителей и в автомобиле «Мазда» полицейские изъяли денежные средства, 11 сим-карт, 2 автомобильные государственные знаки, 3 раскладных ножа, бейсбольную биту, 2 пакеты пластиковых хомутов, медицинские маски и тому подобное.

Следователи квалифицировали действия задержанных по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Двое из указанных лиц оказались причастными к разбойному нападению на харьковчанина в августе текущего года. У дома по улице Салтовское шоссе злоумышленники напали на 56-летнего потерпевшего и завладели его денежными средствами в сумме 100 000 гривен.

Правоохранители установили причастность к совершению преступления 38 и 27-летних граждан Азербайджана. Злоумышленники были взяты в оперативную разработку, а 18 ноября они были задержаны после совершения очередного нападения вместе с другим участниками группы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех задержанных лиц, проверяется их причастность к совершению других преступлений на территории Харькова. Злоумышленникам грозит тюремное заключение на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банда, полиция, задержание, харьков
 
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