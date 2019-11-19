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19.11.2019  17:41   

ДТП: авария и потасовка у Велозавода (ФОТО)

Столкновение авто продолжилось успокоением буянившего водилы-неадеквата.


//t.me

Как сообщают очевидцы, возле Велозавода - авария.

По предварителной информации столкнулись два  Daewoo - Lanos и Nexia.

Однако история получила продолжение  - полиции пришлось одеть наручники на одного из водил.

Как сообщает пользователь, он, возможно, был пьян, либо сильно эмоциональный попался.

Образовалась немалая пробка.

 

Тэги:  дтп, драка, харьков
 
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