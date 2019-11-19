ДТП: авария и потасовка у Велозавода (ФОТО)

Столкновение авто продолжилось успокоением буянившего водилы-неадеквата.
Как сообщают очевидцы, возле Велозавода - авария.
По предварителной информации столкнулись два Daewoo - Lanos и Nexia.
Однако история получила продолжение - полиции пришлось одеть наручники на одного из водил.
Как сообщает пользователь, он, возможно, был пьян, либо сильно эмоциональный попался.
Образовалась немалая пробка.
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