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19.11.2019  18:21   

ДТП в центре Харькова: столкновение на Сумской грозит конкретной пробкой (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me/tipichnoe_xtz

Как сообщают пользователи соцсетей, на главной улице города - ДТП.

Столкновение на Сумской может привести к тому, что станет движение в центре.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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