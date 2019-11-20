Игнорирование правил , переход в неположенном месте и неумелое вождение привели к трагедии

Харьковчанка на элитном внедорожнике «Лексус» сбила насмерть пешехода, перебегавшего трассу
19 ноября в селе Ольшанка Лубенского района, на 201 км автодороги Киев-Харьков, 38-летняя водитель автомобиля «Лексус», жительница Харькова, не справилась с управлением и допустила наезд на пешехода.
Об этом сообщили в управлении гражданской защиты населения Полтавской ОГА.
Это 37-летний мужчина, местный житель, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия.
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