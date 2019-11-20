20.11.2019 09:39

Вечерний движ на Сумской закончился теркой между Daewoo и BMW

В результате дорожного происшествия в центре Харькова пострадала только техника.



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По данным полиции, 19 ноября около 18:00 патрульные получили сообщение о на ДТП на улице Сумской, 39.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем BMW.

В результате ДТП никто из водителей и пасажиров не пострадал.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.