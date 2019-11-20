Вечерний движ на Сумской закончился теркой между Daewoo и BMW

В результате дорожного происшествия в центре Харькова пострадала только техника.
По данным полиции, 19 ноября около 18:00 патрульные получили сообщение о на ДТП на улице Сумской, 39.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем BMW.
В результате ДТП никто из водителей и пасажиров не пострадал.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: