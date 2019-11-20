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20.11.2019  09:55   

Тройное ДТП за Лесопарком: пробка до Пятихаток (ВИДЕО)

Очередной тройничок ограничил движение на оживленной трассе, лишив водителей возможности как проехать в центр Харькова, так и выехать из города


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Источник:   ВХ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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