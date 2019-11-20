20.11.2019 10:15

Вспыхнувший холодильник уничтожил продукты и киоск на Павловом Поле (ФОТО)

Шевченковский район: спасателями ликвидирован пожар в продовольственном киоске.



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20 ноября в 2:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. 23-го Августа, 40 в Шевченковском районе Харькова горит отдельно стоящий металлический павильон по продаже продовольственных товаров.

Прибыв на место вызова, спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что возгорание возникло в холодильнике, который стоял возле киоска, и распространилось внутрь помещения. Площадь пожара составила около 4 кв.м. Внутри горел еще один холодильник, внутренняя обивка и утеплитель.

Бойцы ДСНС оперативно локализовали пожар в 03:15 и полностью ликвидировали ее в 3:24. На месте происшествия работало 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным возгорание возникло из-за короткого замыкания электросети.