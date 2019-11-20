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20.11.2019  10:40   

В Харькове массово разувают авто (ФОТО)

смену летней резины на зимнюю некоторые мошенники восприняли как стимул к автовандализму.


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Социальные сети Первой столицы ряснеют постами с фото авто, которые за ночь оставили без колес.

на пр.Тракторостроителей

На Студенческой

На Героев Труда

На Краснодарской

Источник:   ХС
 Тэги:  вандалы, авто, колеса, харьков
 
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