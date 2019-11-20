В Харькове массово разувают авто (ФОТО)

смену летней резины на зимнюю некоторые мошенники восприняли как стимул к автовандализму.
Социальные сети Первой столицы ряснеют постами с фото авто, которые за ночь оставили без колес.
на пр.Тракторостроителей
На Студенческой
На Героев Труда
На Краснодарской
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: