Полиция расследует осквернение памятника вандалами

В ночь на 20 ноября неизвестные лица облили постамент красной краской. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции.
О происшествии правоохранители узнали во время мониторинга сети Интернет. С официальными заявлениями в полицию никто из граждан не обращался.
Около 9:30 на место была сразу направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия.
Информация по данному факту зарегистрировано в Едином учета Немышлянская отдела полиции. Проверка продолжается.
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