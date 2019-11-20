Салтовская аварии затормозила проезд по Жилярди

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 20 ноября День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 20 ноября Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м