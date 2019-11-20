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20.11.2019  12:34   

Салтовская аварии затормозила проезд по Жилярди

Авария произошла на улице Сидора Ковпака.


// Патрульная полиция

20 ноября около 11:25 патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на ул.Сидора Ковпака.

Участниками столкновения стали автомобили Daewoo и ГАЗ.

От оформления полицейскими дорожно-транспортного происшествия водители отказались и самостоятельно составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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