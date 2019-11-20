Главная Новости Криминал и происшествия «Паровозик» на Мемориале создал пробку на полдня от Салтовки до Пятихаток (ВИДЕО, ФОТО)
20.11.2019  13:01   

«Паровозик» на Мемориале создал пробку на полдня от Салтовки до Пятихаток (ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение на на Белгородском шоссе, 1 произошло около восьми часов утра 20 ноября.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Renault, Skoda, Opel. Четвертый участник покинул место аварии.

Пострадавших в ДТП нет.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Если с утра сообщали о пробке со стороны Пятихаток, то позже стало движение со стороны Салтовки.

«Гигантская пробка в 1,5 часа от «Каравана» до Мемориала на Белгородском шоссе. Тройная авария возле Мемориала. Спуск Жилярди стоит в сторону центра. Объезжаем», – советовали очевидцы в соцсетях.

 

После полудня на место ДТП прибыл кран, чтобы вытащить легковушку из-под кузова грузовика.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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