«Паровозик» на Мемориале создал пробку на полдня от Салтовки до Пятихаток (ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение на на Белгородском шоссе, 1 произошло около восьми часов утра 20 ноября.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Renault, Skoda, Opel. Четвертый участник покинул место аварии.
Пострадавших в ДТП нет.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Если с утра сообщали о пробке со стороны Пятихаток, то позже стало движение со стороны Салтовки.
«Гигантская пробка в 1,5 часа от «Каравана» до Мемориала на Белгородском шоссе. Тройная авария возле Мемориала. Спуск Жилярди стоит в сторону центра. Объезжаем», – советовали очевидцы в соцсетях.
После полудня на место ДТП прибыл кран, чтобы вытащить легковушку из-под кузова грузовика.
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: