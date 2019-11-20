Главная Новости Криминал и происшествия ДТП по европротоколу остановило трамваи в центре Харькова (ФОТО)
20.11.2019  13:33   

ДТП по европротоколу остановило трамваи в центре Харькова (ФОТО)

Авария произошла 20 ноября около 8:30 на перекрестке пр. Независимости и ул. Тринклера.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Daewoo и Chevrolet, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации,  пострадавших в столкновении нет.

От оформления полицейскими ДТП водители отказались и самостоятельно составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.11 Криминал и происшествия «Паровозик» на Мемориале создал пробку на полдня от Салтовки до Пятихаток (ВИДЕО, ФОТО) 20.11 Криминал и происшествия ДТП: авария и потасовка у Велозавода (ФОТО, Обновлено) 20.11 Криминал и происшествия Салтовская аварии затормозила проезд по Жилярди
 
 

Видео

Викрито групу іноземців, які скоювали розбійні напади у Харкові. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 