ДТП по европротоколу остановило трамваи в центре Харькова (ФОТО)

Авария произошла 20 ноября около 8:30 на перекрестке пр. Независимости и ул. Тринклера.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Daewoo и Chevrolet, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, пострадавших в столкновении нет.
От оформления полицейскими ДТП водители отказались и самостоятельно составили европротокол.
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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