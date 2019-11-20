ДТП по европротоколу остановило трамваи в центре Харькова (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 20 ноября День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.

Мороз и солнце: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 21 ноября Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.