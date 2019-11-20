ДТП: Смарту не повезло на Старой Салтовке (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют очевидцы в социальных сетях, на улице Халтурина - ДТП.
Столкнулись Smart и DAEWOO Lanos.
Авто досталось от более крупного собрата.
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: