Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Смарту не повезло на Старой Салтовке (ФОТО, ВИДЕО)
20.11.2019  15:11   

ДТП: Смарту не повезло на Старой Салтовке (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют очевидцы в социальных сетях, на улице Халтурина - ДТП.

Столкнулись Smart и DAEWOO Lanos.

Авто досталось от более крупного собрата.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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