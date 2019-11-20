20.11.2019 16:09

У закладчика интернет-магазина нашли наркотиков и психотропов на пять миллионов гривен (ФОТО)

В харьковчанина изъято около 6 килограммов наркотических и психотропных веществ. Стоимость изъятого на черном рынке составляет около 5 пяти миллионов гривен.



// Нацполиция

19 ноября у дома №5 по улице Малиновского полицейские остановили 39-летнего харьковчанина. У мужчины при себе находился полимерный пакет весом около 700 граммов с психотропным веществом PVP, полимерный пакет с амфетамином весом около 20 граммов и 8 свертков с каннабисом.



По словам мужчины стало известно, что он работает «закладчиком» на Интернет-магазин на базе известного мессенджера, которая обслуживает территорию нескольких регионов Украины. По месту жительства он хранил наркотические средства и психотропные вещества с целью дальнейшего их сбыта путем «закладок» по указанию оператора этого магазина.



В ходе осмотра квартиры харьковчанина работники полиции обнаружили наркотические средства и психотропные вещества, расфасованные в полимерные пакеты оптовыми и розничными «закладками». С доме было изъято около 1 кг амфетамина; около 3 кг психотропного вещества PVP; около 150 граммов мефидрона; около 500 таблеток «Экстази»; около 100 граммов психотропного вещества МДМА; около 2 кг каннабиса; 50 таблеток ЛСД; 300 полимерных свертков, обмотанных изолентой синего, красного и желтого цветов (так называемые «закладки») с амфетамином; около 35 граммов наркотического средства Касторовое масло; около 3 граммов кокаина; 50 граммов грибов галлюциногенных; электронные весы; изоляционную ленту синего, красного и желтого цветов; 400 пустых полимерных зип-пакетов; магниты для создания «закладок».



Изъятое направлено на исследование. По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции и открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Начато проведение необходимых следственно-розыскных мероприятий.



Мужчина задержан в по ряду ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления.



Устанавливается источник и канал поставки наркосредств и психотропных веществ, преступные связи фигуранта и другие лица, которые могут быть причастны к указанной незаконной деятельности. Также проводятся мероприятия по установлению организаторов и соучастников Интернет-магазине.









