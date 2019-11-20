В переходе метро умерла женщина (ФОТО, Обновлено)

О трагедии сообщили очевидцы происшествия.
Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, умерла женщина-реализатор киоска 1953 года.
Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.
Предварительно - отрыв тромба.
Тело без признаков насильственной смерти.
Напомним, что как ранее информировали очевидцы, харьковчанка скончалась в переходе метро Спортивная.
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: