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20.11.2019  17:02   

В переходе метро умерла женщина (ФОТО, Обновлено)

О трагедии сообщили очевидцы происшествия.


//t.me/h_saltovka

Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, умерла женщина-реализатор киоска 1953 года.

Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

Предварительно - отрыв тромба.

Тело без признаков насильственной смерти.

Напомним, что как ранее информировали очевидцы, харьковчанка скончалась в переходе метро Спортивная.

Тэги:  смерть, труп, харьков, метро
 
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