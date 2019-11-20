20.11.2019 17:04

Мужчина толкнул сожительницу, а на следующий день нашел мертвой

Полицейские разоблачили жителя Харьковщины в нанесении смертельных травм своей сожительнице



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19 ноября в 10:25 в Змиевской отдел полиции поступило сообщение об обнаружении 42-летней гражданки без признаков жизни, со следами крови на теле.



Как установило следствие, 18 ноября около 13:00 между сожителями возникла ссора по месту жительства в поселке Слобожанское Змиевского района. В ходе выяснения отношений 43-летний мужчина схватил потерпевшую за одежду и вытолкнул из квартиры в тамбур. Женщина ударилась затылком о стену, после чего упала на пол и потеряла сознание.



Мужчина перенес сознания сожительницу в помещение, положил ее на кровать и пошел по своим делам. На следующий день он вернулся в квартиру и обнаружил женщину без признаков жизни. После этого он обратился в полицию.



Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате отека головного мозга, внутричерепного кровоизлияния и закрытой черепно-мозговой травмы.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.



В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.



Досудебное следствие продолжается.