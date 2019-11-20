20.11.2019 18:03

«Веселые» эклеры доставили в харьковское СИЗО

19 ноября сотрудники Харьковского следственного изолятора пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.



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Так, при уходе посылки, поступившей заключенному С., 1981 года рождения, от гражданина С., было выявлено 26 эклеров, в начинке которых содержалась вещество белого цвета неизвестного происхождения.



По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.