«Веселые» эклеры доставили в харьковское СИЗО

19 ноября сотрудники Харьковского следственного изолятора пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
Так, при уходе посылки, поступившей заключенному С., 1981 года рождения, от гражданина С., было выявлено 26 эклеров, в начинке которых содержалась вещество белого цвета неизвестного происхождения.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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